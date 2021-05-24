РИАМО - 24 мая. Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал инициативу Федеральной службы исполнения наказаний России об использовании заключенных на работах вместо трудовых мигрантов, сообщает Федеральное агентство новостей.
Парламентарий считает, что приезжие не работают за копейки, при этом дисциплина у них выше. Также, по мнению Милонова, трудовые мигранты легче соглашаются на переезд и работу в другом регионе.
Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных на работах, к которым привлекают трудовых мигрантов из стран СНГ и ближнего зарубежья.
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