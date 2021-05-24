РИАМО - 24 мая. Столичные власти собираются привести в порядок Дмитровский переулок, который располагается в центре города между улицами Большая Дмитровка и Петровка, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В этом году основные работы по созданию качественной городской среды проходят в жилых районах, а в историческом центре мы планируем реализовать несколько не крупных, но важных проектов», — написал Собянин в своем блоге.

Он добавил, что сейчас находиться в Дмитровском переулке некомфортно из-за узких тротуаров, висящих проводов и подвесных фонарей. После обновления движение в Дмитровском переулке останется односторонним, однако размер полос оптимизируют, чтобы тротуары стали шире и комфортнее для пешеходов.

На проезжей части сделают «карманы» для парковки. Три места будут оснащены зарядными устройствами для электро­мобилей. Для велосипедистов установят пять парковок.

«Для устранения подтоп­лений, которые иногда случаются в Дмитровском переулке, будет расширена водо­сточная сеть и установлены семь новых дожде­приемных решеток», — добавил Собянин.

Подвесное освещение заменят восемь фонарей в исто­рическом стиле, воздушные кабели уберут под землю. Основные работы по благоустройству переулка собираются завершить к сентябрю 2021 года.