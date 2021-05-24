РИАМО - 24 мая. Столичные власти собираются привести в порядок Дмитровский переулок, который располагается в центре города между улицами Большая Дмитровка и Петровка, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он добавил, что сейчас находиться в Дмитровском переулке некомфортно из-за узких тротуаров, висящих проводов и подвесных фонарей. После обновления движение в Дмитровском переулке останется односторонним, однако размер полос оптимизируют, чтобы тротуары стали шире и комфортнее для пешеходов.
На проезжей части сделают «карманы» для парковки. Три места будут оснащены зарядными устройствами для электромобилей. Для велосипедистов установят пять парковок.
«Для устранения подтоплений, которые иногда случаются в Дмитровском переулке, будет расширена водосточная сеть и установлены семь новых дождеприемных решеток», — добавил Собянин.
Подвесное освещение заменят восемь фонарей в историческом стиле, воздушные кабели уберут под землю. Основные работы по благоустройству переулка собираются завершить к сентябрю 2021 года.
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