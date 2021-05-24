РИАМО - 24 мая. Силовики пресекли деятельность подпольной нарколаборатории в деревне Радумля подмосковного Солнечногорска, по подозрению в ведении незаконного бизнеса задержали 28-летнего москвича и 24-летнего жителя Костромы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Производство наркотиков располагалось в арендованном частном доме. В ходе осмотра жилища оперативники обнаружили и изъяли емкости с жидкой смесью, 350 л химических реактивов, лабораторное оборудование, а также около 2 кг амфетамина.

Подозреваемые занимались производством наркотиков около года, с этой целью они каждые несколько месяцев снимали частные дома в Подмосковье. Наркотики сбывали с помощью тайников-закладок на территории новой Москвы.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере.

Как уточнила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, фигурантов уголовного дела заключили под стражу.