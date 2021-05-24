РИАМО - 24 мая. Центры госуслуг «Мои документы» в столице расширили перечень тем для видеоконсультаций, теперь там доступно более 200 услуг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Специалисты расскажут о регистрации недвижимости, оформлении парковочного разрешения, предоставлении доступа к личному кабинету на портале mos.ru, приватизации жилья и других значимых услугах», — говорится в сообщении.

Чтобы записаться на онлайн-консультацию, нужно зайти на портале mos.ru в раздел «Услуги» и выбрать раздел «Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ». Далее следует нажать на кнопку «Видеоконсультация в центрах госуслуг». Там желающий записаться на консультацию может выбрать удобные дату и время для видеоконференции.

Специалисты центра работают ежедневно с 09:00 до 20:00, один сеанс длится не более 20 минут.

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