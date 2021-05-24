РИАМО - 24 мая. Использование солнцезащитных средств и закрытой одежды поможет снизить риск заболевания раком кожи, сообщил в интервью РИАМО заведующий отделением опухолей молочной железы и кожи №6 Московского областного онкологического диспансера Денис Сидоров.
Также специалист отметил, что опасность могут нести солярии и маникюр, который делается с использование UV-ламп для сушки лака.
Сидоров добавил, что в зоне риска по заболеванию меланомой находятся люди со светлой кожей, люди со сниженным иммунитетом и те, кто в детстве получил сильные солнечные ожоги. Также в зону риска попадают те, у кого родственники болели меланомой.
В целях профилактики злокачественных новообразований кожи врач посоветовал избавиться от родинок, которые регулярно травмируются. Людям, у которых десятки родинок на теле, необходимо завести паспорт кожи, что позволит отслеживать состояние кожных покровов.
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