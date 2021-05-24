РИАМО - 24 мая. Использование солнцезащитных средств и закрытой одежды поможет снизить риск заболевания раком кожи, сообщил в интервью РИАМО заведующий отделением опухолей молочной железы и кожи №6 Московского областного онкологического диспансера Денис Сидоров.

«Избегайте пребывания на солнце в часы его наибольшей активности, то есть с 10:00 до 16:00, не пренебрегайте солнцезащитными кремами. Обязательно носите головные уборы, а также отдавайте предпочтение одежде с длинными рукавами. Не стоит забывать и про солнцезащитные очки, потому что существует меланома слизистых», — сказал Сидоров.

Также специалист отметил, что опасность могут нести солярии и маникюр, который делается с использование UV-ламп для сушки лака.

Сидоров добавил, что в зоне риска по заболеванию меланомой находятся люди со светлой кожей, люди со сниженным иммунитетом и те, кто в детстве получил сильные солнечные ожоги. Также в зону риска попадают те, у кого родственники болели меланомой.

«Чаще опухоль появляется на ровном месте, но есть и случаи развития болезни из опасных родинок, которые способны «переродиться» в злокачественное образование. <...> Родинка либо увеличивается, либо уменьшается вплоть до появления ободков и кровянистых корочек. Если есть подобные проявления, то это повод срочно обратиться к специалисту», — подчеркнул Сидоров.

В целях профилактики злокачественных новообразований кожи врач посоветовал избавиться от родинок, которые регулярно травмируются. Людям, у которых десятки родинок на теле, необходимо завести паспорт кожи, что позволит отслеживать состояние кожных покровов.

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