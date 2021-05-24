РИАМО - 24 мая. Летние кафе в столице проверяют на правильность их размещения, в сравнении с 2019 годом число нарушений снизилось в 1,5 раза, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За последние пять лет количество включенных в городскую схему размещения кафе в столице выросло на 50%: с 2131 в 2016 году до 3221 в 2021 году. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года, когда сезон летних кафе был открыт в аналогичные даты, количество выявленных нарушений в этом году сократилось более чем в 1,5 раза: с 59 до 35», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, таких результатов удалось добиться в том числе благодаря профилактической работе с владельцами заведений. За размещением летних кафе в Москве следят специалисты Госинспекции по недвижимости.

Если же размещение веранды нарушает требования безопасности и мешает пешеходам, то владельцам кафе выписывают штраф.

Всего с 15 марта по 15 мая Госинспекция по недвижимости провела более 3,1 тыс. обследований летних кафе на предмет соблюдения требований к размещению.

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