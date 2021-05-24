РИАМО - 24 мая. Летние кафе в столице проверяют на правильность их размещения, в сравнении с 2019 годом число нарушений снизилось в 1,5 раза, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
По его словам, таких результатов удалось добиться в том числе благодаря профилактической работе с владельцами заведений. За размещением летних кафе в Москве следят специалисты Госинспекции по недвижимости.
Если же размещение веранды нарушает требования безопасности и мешает пешеходам, то владельцам кафе выписывают штраф.
Всего с 15 марта по 15 мая Госинспекция по недвижимости провела более 3,1 тыс. обследований летних кафе на предмет соблюдения требований к размещению.
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