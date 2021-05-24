РИАМО - 24 мая. В интернете началось голосование за участников фотоконкурса «Город неравнодушных. Призвание», которое пройдет с 23 по 30 мая, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отдать свой голос за понравившуюся работу можно на сайте конкурса. Также участников будет оценивать конкурсная комиссия.

Итоги голосования подведут 1 июня, после чего 18 авторов самых вдохновляющих фотографий получат призы, а их конкурсные работы с портретами украсят парки Москвы с августа по ноябрь.

Работы будут оцениваться в таких номинациях, как «Экология», «Спорт», «Поддержка семейных ценностей», «Развитие городской среды», «Патриотическое воспитание», «Культурно-досуговое просвещение», «Помощь людям с ограниченными возможностями здоровья», «Работа с молодежью», «Здоровый и активный образ жизни».

Узнайте, где сделать запоминающиеся фотографии в весенних цветах>>