РИАМО - 24 мая. Компания Google оспаривает в Арбитражном суде Москвы требования Роскомнадзора, который считает необходимым удалить 12 ссылок на YouTube, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

Специалисты ведомства считают, что по ссылкам расположены материалы с призывами к участию в несогласованных митингах в январе нынешнего года.

Прежде компания Google выступала в суде только в качестве ответчика, иск она подает впервые. Юристы считают, что компания может продолжить разбирательства в международных судах.

Если позиция Роскомнадзора подтвердится в суде, то в случае отказа от исполнения требований ведомства Google может заплатить штраф в размере до 8 млн рублей.