РИАМО - 24 мая. Каждый год в Московской области выявляют порядка 700 случаев заболевания меланомой, она является основной причиной смерти от онкозаболеваний среди женщин до 35 лет, сообщил в интервью РИАМО заведующий отделением опухолей молочной железы и кожи №6 Московского областного онкологического диспансера Денис Сидоров.

По его словам, злокачественное новообразование формируется из меланоцитов - пигментных клеток кожи. Меланому называют «королевой опухолей», поскольку болезнь быстро метастазирует.

«Приведу статистику по распространенности заболевания: каждый год в России фиксируют 12 тыс. случаев. В Московской области – около 700. У каждого пятого пациента, к сожалению, запущенная стадия меланомы», — сказал Сидоров.

Специалист отметил, что основной метод лечения меланомы – хирургический.

«В Московском областном онкологическом диспансере мы применяем биопсию сигнальных лимфатических узлов. Эта современная методика позволяет выявить клинически неопределяемые метастазы на молекулярном уровне», — добавил Сидоров.

Чтобы выявить рак кожи на ранней стадии, необходимо обратиться в специализированный центр. Врач проведет визуальный осмотр всего тела, а также сделает дерматоскопию или биопсию новообразования.

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