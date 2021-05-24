РИАМО - 24 мая. В этом году в Москве около 95 тыс. девятиклассников сдадут выпускные экзамены, первые из них начинаются в понедельник, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В этом году итоговая аттестация в девятых классах проводится только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. На участие в экзаменах зарегистрировано почти 95 тыс. девятиклассников», — говорится в сообщении.

Экзамены для девятиклассников пройдут в период с 24 мая по 2 июля.

ГИА по русскому языку школьники будут сдавать 24 и 25 мая. ГИА по математике 27 и 28 мая. Резервные дни для сдачи экзаменов — 8, 16, 30 июня и 2 июля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все системы города готовы к проведению единого государственного экзамена и основного государственного экзамена.

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