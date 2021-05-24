РИАМО – 24 мая. С начала 2021 года 270 объектов получили разрешение на строительство в Подмосковье, из них 24 – многоквартирные дома, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.
Разрешение на строительство также получили 225 нежилых объектов.
Ранее министр жилищной политики Московской области Инна Федотова сообщала, что в регионе до 1 июля планируют ввести новые стандарты жилищного строительства.
Она рассказала, что, по новому стандарту безбарьерной среды, вход в подъезд должен быть с уровня тротуара – без лестниц и ступеней. В домах должны быть тамбур, вестибюль, колясочная. При этом в новых домах не будет мусоропроводов.
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