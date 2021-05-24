РИАМО - 24 мая. Подборка материалов о жизни и творчестве лауреатов Нобелевской премии по литературе Михаила Шолохова и Иосифа Бродского появились в библиотеке «Московской электронной школы», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Подборку создали специалисты Института содержания, методов и технологий образования Московского городского педагогического университета. Она дает более полное представление о судьбе и творчестве Шолохова и Бродского.

Отдельные уроки в «МЭШ» посвящены рассказу Шолохова «Судьба человека» и роману «Тихий Дон». Также подготовлено занятие по теме Великой Отечественной войны в творчестве писателя.

О творческом пути Бродского можно узнать с помощью урока «11-й класс. И. А. Бродский. Основные мотивы творчества». Школьники также смогут проверить знание творчества поэта с помощью приложения «Стихотворения Иосифа Бродского». Кроме того, ученикам доступны видеофильмы о его судьбе в уроке «Иосиф Александрович Бродский. Личность поэта».