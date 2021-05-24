РИАМО - 24 мая. Столичная прокуратура проводит проверку по факту госпитализации мальчика из спортклуба на северо-западе города, сообщает пресс-служба ведомства.

Днем 23 мая из бассейна фитнес-клуба на Авиационной улице в медицинское учреждение был доставлен пятилетний мальчик, который потерял сознание после того, как скатился с водного аттракциона. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.

Прокуратура проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также о безопасности оказываемых в фитнес-центре услуг.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.