РИАМО – 24 мая. С начала 2021 года специалисты разложили 18,5 тысяч доз вакцины от бешенства для диких животных, вакцину обычно раскладывают весной, летом и осенью, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета ветеринарии города Москвы.

В целях профилактики бешенства диких плотоядных животных государственной ветеринарной службой города Москвы ежегодно осуществляется раскладка более 55 тысяч доз вакцины.

Вакцина имеет форму брикета-приманки. Она предназначена для диких зверей, например, лис и енотовидных собак, но, если такую вакцину съест другое плотоядное животное, ничего страшного не произойдет.

Плановая иммунизация позволяет сократить заболеваемость бешенством среди диких плотоядных животных в городе. Иммунитет у животных начнет действовать на 21 сутки.

Бешенство является смертельно опасным заболеванием. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.

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