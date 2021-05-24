РИАМО - 24 мая. В деревне Рыбаки городского округа Раменский обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 18:00 23 мая 2021 года <...> поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

По данным спасателей, место, где нашли боеприпас, взяли под охрану сотрудники полиции. Жизни людей ничто не угрожает. Изъять и уничтожить снаряд планируют в понедельник. Этим займутся специалисты министерства обороны РФ.

Ранее снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в деревне Батурово Волоколамского городского округа. Его планируют изъять и уничтожить 25 мая.