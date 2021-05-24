РИАМО – 24 мая. Среди диких животных чаще всего бешенство регистрируется у лисиц, в 2020 году было выявлено пять подобных случаев, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета ветеринарии города Москвы.

Так, случаи бешенства у лисиц выявляли на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.

С начала 2021 года на территории города Москвы случаи бешенства диких животных не зарегистрированы.

Москвичам напомнили, что не стоит приближаться к животным, которые проявляют признаки необычного поведения.

Распознать больное животное можно по таким признакам, как агрессия, повышенное слюнотечение, нарушение координации. Увидев подозрительного зверя, следует немедленно уйти.

В случае укуса нужно как можно скорее промыть рану струей воды с мылом, обработать ее края спиртом или йодом, наложить стерильную повязку и обратиться в медпункт для проведения курса антирабических прививок.

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