РИАМО - 24 мая. В понедельник в Московском регионе будет облачная погода, возможны незначительные осадки, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 19 - плюс 21 градус, по Московской области - от плюс 16 до плюс 21 градуса.

По данным синоптиков, скорость ветра окажется не более 10 м/с. Атмосферное давление немного превысит нормальные значения.

В целом погодные условия будут комфортны для большинства жителей. Людям с аллергией рекомендуется принимать необходимые лекарства в период цветения растений.

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