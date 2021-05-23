РИАМО - 23 мая. В микрорайоне Северный городского округа Домодедово проводится работа по организации муниципальной промышленной площадки «Прогресс», там планируется создать 400 новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Губернатором Московской области Андреем Воробьевым одной из точек роста экономики региона определена поддержка малого бизнеса, так как именно он создает рабочие места, которые необходимы жителям.

Уникальность «Прогресса» заключается в создании специальной площадки из земельных участков небольших площадей для возможности реализации инвестиционных проектов компаний из сегмента малого бизнеса. Реализация проектов таких фирм позволит в перспективе способствовать импортозамещению и конкурировать с зарубежными компаниями.

Учитывая потребность в небольших площадях, администрация округа провела межевание земельного участка общей площадью 5 га на четыре отдельных участка, на которых планируется разместить производства металлоконструкций, кровельных и фасадных материалов, продукции для фармацевтической и микроэлектронной промышленности.

Благодаря возможности, созданной областным правительством, предоставлять земельные участки в аренду без торгов у предпринимателей есть возможность привлекать инвесторов из обрабатывающего сектора и способствовать диверсификации экономики.

На сегодняшний день правительством Подмосковья подписаны соглашения с тремя резидентами, еще с одним резидентом соглашение будет подписано в течение мая-июня ода. Один из резидентов уже приступил к разработке проекта объекта и в 2021 году планирует его построить.

В совокупности реализация всех четырех проектов на муниципальной площадке позволит привлечь в экономику городского округа до 1 млрд рублей инвестиций.