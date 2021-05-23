РИАМО - 23 мая. Экстремальный забег с препятствиями Zaraysk Bison Race провели в третий раз, в турнире смогли поучаствовать взрослые и дети, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участникам забега нужно было преодолеть трассу с искусственными и естественными препятствиями. К участию допускались команды в следующих зачетах: мужской (четыре мужчины от 16 лет), смешанный (четыре человека от 16 лет), семейный (два родителя старше 18 лет и два ребенка в возрасте от 13 до 15 лет).

Кроме того, для детей 6-12 лет подготовили специальную дистанцию длиной 300 метров.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков уточнил, что поклонники бега с препятствиями со всей страны с большим желанием приезжают в Подмосковье, чтобы принять участие в мероприятии.

«Экстремальный забег Zaraysk Bison Race проходит уже в третий раз. Помимо спортивной составляющей, мероприятие имеет еще и культурную: стартовый городок находится у стен Зарайского кремля, а все испытания расположены вдоль реки Осетр. Организаторы сильно постарались, чтобы реализовать все задуманное»», - уточнил министр.