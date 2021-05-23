РИАМО - 23 мая. Производственной компании, занимающейся сбором и переработкой вторичных ресурсов, предоставлена субсидия из бюджета городского округа Пушкинский, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Субсидию выдали для снижения затрат организации на приобретение оборудования и модернизацию производства.

В городском округе в рамках муниципальной программы «Предпринимательство» на 2020-2024 годы осуществляется поддержка бизнесменов, в том числе на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.

В результате оказанной поддержки компания взяла на себя обязательства по увеличению числа сотрудников, зарплаты и выручки, что положительно скажется на трудоустройстве жителей округа, их материальном благосостоянии и отчислениях в бюджет муниципалитета.

При этом организация, которая занимается сбором и переработкой отходов, приобретает и перерабатывает вторичные ресурсы в промышленных объемах независимо от качества и ассортимента товара. Там принимаются гибкая упаковка, твердые пластики и прочие полимеры, макулатура и различные бумажно-целлюлозные отходы.

Объем инвестиций в данный проект составит порядка 800 млн рублей, эти средства рассчитаны на период с 2016 по 2021 годы.

Помимо сбора, вывоза и переработки отходов ТКО предприятие занимается разработкой новых технологий в сфере переработки вторичных ресурсов.

В ходе переработки полимеров получается гранулят, который является полуфабрикатом для производства многообразной готовой промышленной продукции и товаров народного потребления, в том числе изготовления упаковочных сеток для овощей и фруктов, технологических пленок и пленок для упаковки товаров, мешков для мусора, канализационных труб, фитингов, емкостей для технических жидкостей, деталей сантехнического назначения, мебельной фурнитуры и другого.