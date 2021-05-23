РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 мая. В парках городского округа Домодедово пройдет плановая обработка от клещей 24 мая, сообщается в группе «Парки Домодедово» в соцсети «ВКонтакте».

Парки «Елочки», «Константиновский» и лесопарк «Городской лес» будут закрыты для посещения.

Об открытии парков сообщат дополнительно.

Клещевой энцефалит - острое инфекционное вирусное заболевание с поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания могут быть разные: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.