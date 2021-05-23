РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 мая. В Домодедове обломки советского истребителя, разбившегося в 1939 году, нашли в земле, их уже достали, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

По словам руководителя поискового отряда «Исток» Кирилла Низамутдинова, самолет здесь потерпел крушение 5 сентября 1939 года.

«Мы всю площадь прокопали такими маленькими шурфами. Это такая ямка, у которой зачищается дно до материка. 30 шурфов мы выкопали. И последний шурф как раз попал на край воронки. Мы еще два шурфа прокопали, и узнали размеры ее примерные, и уже знали, где копать. В дальнейшем заложили раскоп 10×10 метров», - сказал Низамутдинов.

По его словам, такой размер выбран, потому что размах крыльев самолета 10,5 метров и было интересно посмотреть, остается ли что-то от удара крыльев о землю, потому на фотографии видно, что на грунте остались вмятины.

«Его не нашли, потому что, видимо, распашка, и этот слой уже был перепахан», - отметил руководитель поискового отряда.

Однако в раскопе оказались следы от винта.

«Удивительно, что эту воронку не прорезали никакие коммуникации, потому что здесь кругом кабель, газ, коммуникации проходят. <...> Первый раз удается проследить отпечаток от лопастей винта», - отметил Низамутдинов.

Поисковики нашли в основном мелкие обломки обшивки.

«И мелкие обломки, скорее всего, двигателя. Но так как здесь неглубоко и влажности никакой не было, сохранность сильно ухудшилась, сгнили», - сказал Низамутдинов.

Он добавил, что еще были найдены две детали с номером 336. предполагается, что это технологический номер с завода, которым, видимо, помечали детали.

«И плюс ко всему, когда изучал в архиве дело, там были показания свидетелей, и один из них оказался выпускник автошколы, который разбирался в самолетах, и попытался среди обломков найти номер самолета, чтобы дать телефонограмму в управление ВВС. Он не нашел номер самолета, но нашел какую-то деталь с номером 336. Мы тоже нашли детали с таким номером», - рассказал Низамутдинов.

Найденные обломки передадут в домодедовский музей.