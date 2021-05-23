РИАМО - 23 мая. На Волоколамском шоссе в Московской области столкнулись три машины, в результате ДТП пострадали три человека, сообщает ТАСС.

Дорожная авария произошла в 16:00 в районе 25 км Волоколамского шоссе. Там столкнулись Volkswagen, Mazda и Ford. ДТП произошло из-за водителя Volkswagen, который проехал на красный свет.

В результате данной аварии пострадали три человека, среди которых 13-летний подросток.

Все пострадавшие находятся не в тяжелом состоянии.