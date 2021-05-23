РИАМО - 23 мая. В столицу в конце мая может прийти похолодание, конец весны и начало лето в городе будет не по сезону прохладным, сообщается на сайте «Метеовести».

В начале следующей недели в столице ожидается солнечная и сухая погода, температура будет в рамках климатической нормы.

С 26 мая и до выходных включительно прогнозируются скоротечные ливни и грозы, также температура может подняться до плюс 24-26 градусов, что соответствует летним показателям.

Синоптики прогнозируют, что в последние дни мая в столицу может прийти полярный фронт, который принесет свежий воздух. Из-за этого конец мая и начало июня могут быть не по сезону прохладными.

Из-за похолодания открытие полноценного купального сезона может сдвинуться на 1-2 недели.

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