РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мая. 19-летнего Фазлиддина Назарова разыскивают в подмосковном Подольске, молодой человек почти три недели назад ушел из дома и не вернулся, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

4 мая молодой человек 2002 года рождения ушел на работу и не вернулся.

Его приметы: рост 173 см, нормальное телосложение, волосы темные, глаза черные.

Он был одет в темно-зеленую толстовку, белую футболку, черные джинсы, черные кроссовки. С собой у молодого человека был серо-зеленый рюкзак.

Всех, у кого есть любая информация о пропавшем, попросили позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.