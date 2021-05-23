РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мая. В подмосковном Подольске в начале 2022 года разработают новую схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) сроком на пять лет, сообщил член Общественной палаты Подольска Ренат Мухамеджанов.

В рамках работы с обращениями жителей Мухамеджанов и общественник из микрорайона Кузнечики Лариса Тарасова встретились с руководителем управления потребительского рынка Подольска Николаем Тупикиным. Они обсудили вопрос размещения НТО на территории бульвара 65-летия Победы в микрорайоне Кузнечики.

«На встрече обратили внимание, что жители интересуются как наличием уголка потребителя и внешним обликом торгового объекта, так и договорами на посещение санитарного узла работниками объекта, вывозом мусора и его складированием. Также получили информацию о предстоящей в начале 2022 года работе над новой схемой на следующие 5 лет размещения НТО на территории Подольска», - написал Мухамеджанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На данный момент выдано разрешение на осуществление деятельности владельцам сезонных объектов торговли на бульваре 65-летия Победы. Узнали о существовании муниципальной услуги выдачи разрешения на размещение объектов на земельных участках, находящихся в собственности Московской области.

Услуга предназначена для физических и юридических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), которым необходимо получить разрешение на размещение объектов в границах земельных участков, находящихся в собственности Московской области, без предоставления земельных участков и установления сервитутов.