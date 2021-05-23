РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 мая. Свыше 500 человек приняли участие в экологической благотворительной акции «Удивительный лес» в подмосковном Красногорске, сообщил глава городского округа Алексей Спасский.

«Удивительный лес» - итоги. Более 500 участников, 20 тыс. саженцев, 5 га - площадь лесопосадки. А еще - отличная погода, дружная компания, вкусный обед и прекрасное настроение», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил фонд «Я есть», его соучредителей Ксению Алферову и Егора Бероева, комитет лесного хозяйства Московской области и всех партнеров за безупречную организацию.

«Пусть новые деревья вырастут крепкими и украшают наш округ, а акция «Удивительный лес» и дальше будет доброй традицией и поводом встретиться вновь», - заключил Спасский.