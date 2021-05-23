РИАМО - 23 мая. Шесть домов переселят в рамках программы реновации в столичном районе Северное Бутово, переселение коснется порядка 900 человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, 500 жителей трех домов переедут в новые квартиры в третьем квартале текущего года.

Новый дом находится в непосредственной близости от расселяемых домов на Феодосийской улице. Трехсекционное здание возвели по индивидуальному проекту.

В этом доме находится 230 квартир — из них 51 однокомнатная, 145 двухкомнатных и 34 трехкомнатные.

Для волнового переселения в этом районе Москвы подобрана одна стартовая площадка.

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