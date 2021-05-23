РИАМО - 23 мая. Трехлетняя девочка разбилась насмерть, выпав из окна пятого этажа в центре Москвы, сообщает ТАСС.

ЧП произошло 21 мая на улице Трехгорный Вал.

Девочка упала на козырек подъезда, была госпитализирована, но врачи не смогли ее спасти.

Ребенок во время падения был в комнате один. Девочка оперлась на москитную сетку на окне, которое было открыто. Сетка вылетела, и малышка выпала из окна.

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