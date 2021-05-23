РИАМО - 23 мая. На следующей неделе погода в Москве и Подмосковье будет комфортной для метеочувствительных людей, температура воздуха днем может поняться до плюс 25-26 градусов, прогнозируются небольшие осадки, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Температура на следующей неделе будет выше, чем в выходные дни. Понедельник и вторник будут без существенных осадков, температура воздуха ночью составит 10-12 градусов, а днем - 20-25 градусов», - сказала Позднякова.

Она добавила, что подобная погода будет держаться почти всю неделю. Кроме того, подобные климатические условия будут комфортными для метеочувствительных людей.

«К пятнице температура воздуха станет немного выше и составит 21-26 градус, местами пройдут кратковременные дожди», - отметила синоптик.

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