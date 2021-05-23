РИАМО - 23 мая. Днем в воскресенье в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и подмосковном Жуковском задержали и отменили 31 рейс, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали три рейса, четыре отменили. В Домодедове 11 рейсов задержано, отменены пять. В Шереметьеве задержаны один рейс, три - отменены.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там задерживаются три рейса, один отменен.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.