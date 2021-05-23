РИАМО - 23 мая. В столице мужчина смог загрузить в банкомат 1 млн рублей купюрами из «банков приколов», а затем перевел деньги на карту и обналичил их, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в банкомате Россельхозбанка, расположенном на Краснопрудной улице.

Как сообщил источник издания, мужчина внес 521 фальшивую купюру номиналом 2 тыс. рублей на общую сумму более 1 млн рублей.

Банкомат считал сувенирные купюры как настоящие. После занесения фальшивок в банкомат мужчина перевел деньги на несколько банковских карт, а потом обналичил их.

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