РИАМО - 23 мая. На 82-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Нина Шацкая, сообщает РЕН ТВ.

О причинах смерти артистки не сообщается. Также неизвестны дата и место похорон.

Нина Шацкая родилась в Москве в 1940 году. Была актрисой Театра на Таганке с 1964 года по 1993 год. Затем служила в «Школе современной пьесы».

Ее первым мужем был актер Валерий Золотухин, вторым - Леонид Филатов.

Актриса запомнилась зрителям по фильму «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».