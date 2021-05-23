РИАМО - 23 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил троих победителей из Подмосковья с золотыми медалями, завоеванными на Азиатской олимпиаде по физике.

Глава региона отметил, что в этом престижном международном соревновании участвовали 23 страны.

«И три из восьми медалей взяли парни из Подмосковья: Денис Исмагилов, Матвей Князев и Матвей Федин. Поздравляю, ребята, мы вами гордимся! Только вперед!» - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования 21-й по счету Азиатской олимпиады проходили в Тайване с 17 мая в дистанционном формате с участием более чем 180 школьников из 23 стран. Олимпиада включала два соревновательных тура.

Сборную России представляли восемь школьников, они завоевали восемь золотых медалей.