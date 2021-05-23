РИАМО - 23 мая. Клинические проявления коронавирусной инфекции отмечаются у некоторых пациентов в Москве в течение года и более, сообщает ТАСС.

«У нас есть пациенты, которые в течение года с лишним больны, с теми или иными клиническими проявлениями. То есть вирус в них постоянно находится, другой вопрос, что мы подавляем клиническое течение болезни, проходит какое-то время ремиссии, он снова дает клинику», - сказала главврач столичной больницы №52 Марьяна Лысенко.

Она отметила, что инфекция может полностью изменить свою модификацию, а также приобрести качество, к которому общество может оказаться не готовым.

Специалист уточнила, что у пациентов, которые поступают в городские медучреждения с небольшим поражением легких, заражение Covid-19 может спрогрессировать до 75-80% в течение 1-2 дней.

По ее словам, сейчас появилось немало людей, которые с трудом отвечают на ту терапию.

«Мне кажется, что это один из признаков опасности», - подчеркнула Лысенко.

С начала пандемии в столице выявили 1 157 039 случаев коронавируса, врачи вылечили 1 042 788 человек, умерли 19 648 пациентов.

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