РИАМО - 23 мая. Клинические проявления коронавирусной инфекции отмечаются у некоторых пациентов в Москве в течение года и более, сообщает ТАСС.
Она отметила, что инфекция может полностью изменить свою модификацию, а также приобрести качество, к которому общество может оказаться не готовым.
Специалист уточнила, что у пациентов, которые поступают в городские медучреждения с небольшим поражением легких, заражение Covid-19 может спрогрессировать до 75-80% в течение 1-2 дней.
По ее словам, сейчас появилось немало людей, которые с трудом отвечают на ту терапию.
«Мне кажется, что это один из признаков опасности», - подчеркнула Лысенко.
С начала пандемии в столице выявили 1 157 039 случаев коронавируса, врачи вылечили 1 042 788 человек, умерли 19 648 пациентов.
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