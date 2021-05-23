РИАМО - 23 мая. В столичных парках и во дворах есть все для занятий спортом, летом тренироваться лучше на свежем воздухе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Летом особенно здорово тренироваться не в зале, а на улице, на свежем воздухе. Мы оборудовали специальные воркаут-площадки в десятках столичных парков и во многих дворах», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что на площадках есть турники, брусья, тренажеры для любого возраста и уровня физподготовки.

«Приходите, занимайтесь с удовольствием», - уточнил мэр.

Жители столицы могут бесплатно заниматься йогой, скандинавской ходьбой или зумбой по выходным в парках в рамках проекта «Спортивные выходные». Также в рамках проекта проводятся онлайн-занятия.

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