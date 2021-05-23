РИАМО - 23 мая. На 49 км МКАД в районе ул. Генерала Дорохова затруднено движение транспорта из-за дорожной аварии, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

ДТП произошло на внутренней стороне трассы. Водитель легкового автомобиля при перестроении не справился с управлением и наехал на бетонный разделитель.

Информация о пострадавших в данной аварии уточняется.

Образовалась пробка длиной 3,5 км по внутренней стороне МКАД.