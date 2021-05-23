РИАМО - 23 мая. Специалисты разрабатывают проект ремонта бронзового бюста маршала СССР Ивана Конева, который расположен в столичном районе Щукино, его планируют отремонтировать в следующем году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ремонт памятника будет проведен по заказу Мосгорнаследия.

«Памятник Ивану Степановичу Коневу был установлен на улице, названной в его честь, в районе Щукино. Эксперты осмотрели монумент и подтвердили необходимость ремонта, а Мосгорнаследие включило его в план работ», — сообщил руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Специалистам предстоит провести библиографические и историко-архивные исследования, а также изучить все особенности монумента.

Бюст был установлен 11 лет назад. Он находится во дворе Курчатовской школы. Автор памятника - Владимир Колесников.

В столице в скором времени также приведут в порядок памятники государственному деятелю Петру Столыпину , композитору и дирижеру Александру Александрову, авиаконструктору Александру Яковлеву и другим историческим личностям.