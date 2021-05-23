РИАМО - 23 мая. С 24 мая изменятся схемы движения четырех маршрутов подмосковных автобусов в районе станции метро «Некрасовка» из-за проведения дорожных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Изменения в расписании коснется автобусов №31 «ст. Люберцы – Мотяково», №1225 «Люберцы (ул. Вертолетная) – Люберцы (Комсомольский просп.) – Москва (м. «Новокосино»)», №1232 «Люберцы (мкр Люберцы-2015) – Москва (м. «Выхино»)», №1227к «Машково – Марусино – Москва (м. «Новокосино»)».

Автобусы будут следовать по ул. Покровской и ул. Вертолетчиков вместо ул. Липчанского. Посадка и высадка у маршрутов №31, 122, 1232 будет проходить возле выходов №1, 4 станции метро «Некрасовка», у маршрута №1227 - у выходов №2, 3.

Расписание других маршрутов не изменится. Дорожные работы планируют завершить в августе. Затем автобусы будут курсировать по-старому маршруту.