РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мая. В Подольске найдут причину возникновения провалов на брусчатке проспекта Ленина и заменят покрытие, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Парламентарий встретился с ветеранами микрорайона Зеленовский. Они обратились на портал «Добродел», а потом к депутату с просьбой убрать неровности и провалы на брусчатом тротуаре на Революционном проспекте. По этой дороге они практически каждый день совершают пешие прогулки.

Встреча прошла у дома 150А на проспекте Ленина. В ней приняли участие сотрудники комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, отвечающие за Центральный район, директор МЖРП-12 Игорь Базавлуцкий.

«Прошлись по всей длине тротуара. Действительно, на вымощенной брусчаткой дорожке образовался небольшой провал. В ближайшие дни управляющая компания и профильный комитет организует приезд специалистов МУП «Водоканал», чтобы понять причину провала грунта», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Пока это место огородили, чтобы пешеходы случайно не попали в образовавшуюся яму. Вопрос о перекладке или возможной замене брусчатки на данной дорожке решат дополнительно.