РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 мая. В поселке Нахабино подмосковного Красногорска разыскивают 25-летнюю Валерию Мельдер, местонахождение которой неизвестно с 21 мая, сообщается на официальном сайте поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

«Мельдер Валерия Михайловна 25 лет, поселок Нахабино, горокруг Красногорск. 21 мая 2021 года вышла из дома и не вернулась», - говорится в сообщении.

Приметы пропавшей: рост 185 см, худощавое телосложение, темно-каштановые волосы, глаза карие.

Была одета в желтую толстовку, светлые штаны, красно-белые кроссовки.

Разыскиваемая нуждается в медицинской помощи.

О нахождении пропавшей можно сообщить на горячую линию отряда «Лиза Алерт»: 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.