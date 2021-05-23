РИАМО - 23 мая. Развитие сферы здравоохранения в Одинцовском округе можно сравнить с настоящим прорывом, в 2020 году в муниципалитете резко возросли возможности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, появилось несколько новых значимых объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В своем ежегодном обращении глава муниципалитета Андрей Иванов отметил, что одним из важнейших для округа событий стало открытие после реконструкции здания поликлиники №1 в Одинцове.

«Жители очень ждали окончания реконструкции старого здания поликлиники и открытия нового шестиэтажного корпуса. Строительство завершили по графику, и теперь это современный консультативно-диагностический центр, аналогов которому в Подмосковье пока нет. Мощность поликлиники увеличена вдвое — до полутора тысяч посещений в смену», - сказал Иванов.

По его словам, сейчас в арсенале медиков есть лучшее оборудование, в том числе новый КТ-аппарат, рентген-аппараты, флюорограф и маммограф.

В 2020 году на базе детского стационара в Одинцове было создано первое в Подмосковье отделение детской гематологии, оснащенное оборудованием последнего поколения. Здесь наблюдаются и проходят лечение порядка 200 детей и подростов с заболеваниями крови.

По поручению губернатора Подмосковья в Одинцовской областной больнице открылся Региональный сосудистый центр, где оказывают помощь больным с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Общая площадь РСЦ составляет около 150 кв. м. Из них 50 кв. м. приходится на рентген-операционную.

Центр также оснащен самым современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим выполнять все виды экстренных рентгенохирургических вмешательств, в том числе с использованием методов ультразвуковой диагностики.

Здесь введены в эксплуатацию современная универсальная агиографическая система Siemens Artis Zee, система ультразвуковой визуализации экспертного класса для исследования сердца и сосудов, электрохирургический аппарат с аргоноплазменной коагуляцией и другая аппаратура.

В прошлом году появилась новая амбулатория в Кубинке. Бывшее помещение министерства обороны РФ было переоформлено и капитально отремонтировано. Сегодня 4,5 тыс. жителей военного городка получают квалифицированную медицинскую помощь рядом с домом.

Большие работы проведены и продолжают вестись в Звенигородской центральной больнице. Там прошла замена коммуникаций (сантехники, вентиляции, электроснабжения), был отремонтирован фасад, обновлены операционные, поставлено новое оборудование. Ремонтные работы будут завершены в июле этого года.