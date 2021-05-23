РИАМО - 23 мая. В Одинцовском городском округе планируют в ближайшие три года провести капитальный ремонт в 160 жилых домах, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В своем ежегодном обращении к местным жителям глава Одинцовского округа Андрей Иванов отметил важность осуществления качественного капитального ремонта в многоквартирных домах. Так, в 2020 году в округе работы были проведены в 64 домах.

«Большое направление работы, которое влияет на качество жизни — капитальный ремонт. Такие работы в 2020 году были проведены в 64 домах. В том числе в 35 домах отремонтировали крыши, на семи домах — фасады, в девяти — внутренние коммуникации. Заменили 78 лифтов», – сказал Иванов.

Помимо этого, в ходе реализации региональной программы «Мой подъезд» в порядок в 2021 году будет приведено 393 объекта. С адресным перечнем подъездов, в которых запланированы ремонтные работы, можно ознакомиться по ссылке https://odin.ru/img/2021/05/files/Perechen-_pod-ezdov.xlsx.

«В прошлом году из-за пандемии программа по ремонту подъездов была приостановлена. Теперь она возобновилась. И в планах на этот год — ремонт 393 подъездов в нашем округе», – уточнил глава муниципалитета.

В рамках программы губернатора Московской области в прошлом году «Мособлгаз» сдал в эксплуатацию газопровод в деревне Чапаевка. Протяженность построенных сетей составила более 13 км. Объект позволит подключить к газу 372 частных дома. Помимо Чапаевки, в этом году подключены к газу будут абоненты в селе Шараповка — это 1,5 тыс. человек.