РИАМО - 23 мая. Детский хоспис Московской области, расположенный в Домодедове, рассчитан на круглосуточное пребывание пациентов вместе с родителями или сопровождающими, сообщает пресс-служба фонда «Белый цветок».

29 августа 2019 года в Домодедове открылся детский хоспис. Для Подмосковья он стал первым государственным учреждением, где получают паллиативную медпомощь тяжело и неизлечимо больные дети, а также координационным центром по поддержке семей, столкнувшихся с тяжелым заболеванием ребенка.

Индивидуальный подход

Каждая палата оснащена многофункциональной кроватью для ребенка и удобным диваном для тех, кто рядом, а также душем и туалетом.

Режим дня составляется индивидуально и с учетом потребностей каждой семьи.

Для особо тяжелых детей предусмотрен блок интенсивной терапии с круглосуточным меднаблюдением. Эти палаты оснащены всем необходимым для мониторинга и поддержания жизненных функций с использованием современного оборудования.

Занятия

Ежедневную активность ребенка, в зависимости от функционального состояния, поддерживают занятия ЛФК и времяпровождение в игровой комнате, где есть домашний кинотеатр с мягкими пуфиками, занимательные настольные и компьютерные игры и многое другое.

Для эмоциональной разгрузки и уединения подойдут занятия в сенсорной комнате, где есть «звездное небо», бизиборды, сухой бассейн и мягкие модули.

Здание хосписа

Стационар находится в историческом здании - бывшей усадьбы XIX века, окруженной парком. Построенное в 1820-х годах здание в 1882-1917 годах принадлежало брату известного путешественника и географа Николая Пржевальского, а потом медленно разрушалось.

С 2013 года реконструкция усадьбы осуществлялась Детским хосписом при поддержке министерства строительства Московской области и правительства Подмосковья. За время работ было оформлено реабилитационное пространство учреждения в соответствии со всеми требования медицинского учреждения.

Выездная служба

Помимо услуги круглосуточного стационара в Московском областном детском хосписе действует выездная служба паллиативной медицинской помощи детям.

Бригады врачей, медсестер и психологов оказывают помощь детям и их семьям на дому.

Благотворительная акция

Также в России проводится благотворительная акция «Белый цветок». Она призвана бороться со стереотипами о неизлечимо больных детях и повышать уровень знаний об инклюзии в обществе.

Целью мероприятия является призыв жителей к солидарности и милосердию, объединению для решения социальных проблем, которые стоят перед обществом. Акция «Белый цветок» также помогает включать детей и молодых взрослых с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями в активную общественную жизнь, основанную на идее взаимоуважения.

Частью акции «Белый цветок» являются «Уроки добра» в школах, на которых ученикам младших классов рассказывают о важных человеческих качествах и о том, что людям с инвалидностью необходима поддержка.

С улыбкой и без халатов: как работают в детском хосписе в Домодедове>>