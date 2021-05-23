РИАМО - 23 мая. Больше всего спросом среди пользователей велопроката в столице пользуются пять станций, они находятся в центре, на северо-востоке и востоке города, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Наибольшим спросом пользуются станции №466 у главного входа ВДНХ, №700 у «Москвариума», №487 на Сокольнической площади, №157 на улице Крымский Вал, а также №100 на Зубовском бульваре.

«Велопрокат с каждым годом приходит в новые районы, расширяет количество пользователей, становится удобнее и современнее, сейчас активно развивается сеть и число электровелосипедов», — сказал заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он добавил, что до конца года парк столичного проката пополнится еще 1 тыс. новых велосипедов, половина из них будут электрическими.

С момента запуска велопроката в этом году жители и гости столицы совершили 1 млн поездок.

Московский велопрокат 2021: стоимость и новинки сезона>>