РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мая. Сирень редких сортов Антуан де Сент Экзюпери и Маленький принц посадили возле культурно-просветительского центра «Дубровицы» в Подольске во время Сиреневого фестиваля, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В субботу сажали сирень, выведенную в России в честь Антуана де Сент-Экзюпери - летчика, знаменитого французского писателя и поэта, автора книги «Маленький принц». В воскресенье вместе с маленькими участниками фестиваля возле культурно-просветительского центра высадили два куста Маленького принца. Этот сорт вывели в 1989 году в Латвии. Куст не вырастает большим, соцветия шаровидной формы укрыты густой вуалью белоснежных цветков.

«Мы вступили в Международное общество сирени и решили сделать фестиваль традиционным. В первый день работы фестиваля его посетило более 2 тыс. человек. Посетителей не должно быть много, мы хотим, чтобы было уютно. Мы проводим мастер-классы по интересам, на них можно создать духи, нарисовать картину акрилом, работает лекторий. Концертный зал с органом не вмещают более 150 человек. Это атмосферный камерный фестиваль», - сказала замдиректора КПЦ «Дубровицы» Светлана Герасимова.

Еще около центра уже третий год высаживают московскую серию сирени. Это единственная аллея в Подмосковье, где высажены все сорта сирени, посвященные столицы.

Также в КПЦ на протяжении двух дней проходит выставка, где представлены около 100 сортов сирени разных форм и оттенков от руководителя питомника «Дом сирени» Ирины Подосинкиной. Коллекционер собирает кусты и высаживет их в Домодедове. Там у нее уже около 200 сортов. Многие называют деревню, в которой находится питомник, меккой сирени.

На протяжении двух дней проходили мастер-классы по изготовлению духов и рисованию картин в технике акрил, работал лекторий выставка картин подольской художницы Любови Михайловой и ее учеников. Гостей учили танцевать вальс и рок-н-ролл, предлагали сиреневое мороженое, устраивали музыкальные паузы в главном фойе центра.

Прошли концерты в органном зале, где прозвучали мировые шедевры вокального искусства, детский спектакль.