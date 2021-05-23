РИАМО - 23 мая. На территории Одинцовского городского округа в прошлом году было отремонтировано 18 км муниципальных дорог, работы провели на 20 участках, сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава муниципалитета Андрей Иванов отметил, что за последние пять лет в округе привели в порядок в общей сложности около 130 км муниципальных автотрасс.

«В этом году мы должны привести в порядок еще 50 км дорожного полотна — это рекордные объемы! Подобный масштаб ремонта стал возможен благодаря средствам, выделяемым из областного бюджета», - уточнил Иванов.

В рамках содержания дорог в 2020 году в Одинцовском округе устранили 5 тыс. ям. В текущем сезоне ямочный ремонт выполнен в объеме, который уже превысил прошлогодние показатели.