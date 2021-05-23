РИАМО - 23 мая. Количество поездок на велопрокате в столице на текущей неделе достигло миллиона, при этом сезон стартовал только 6 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Вообще, это один из трендов во многих мегаполисах мира. Велосипеды удобны для транспортных поездок на короткие расстояния, полезны для экологии и здоровья. Пандемия сыграла не последнюю роль в их популярности. А еще это классный способ получше узнать город», - написал мэр на свой странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что с момента открытия в 2013 году сеть городского велопроката увеличилась в 10 раз. На сегодняшний день в мегаполисе около 700 станций, в том числе электрических, а их география постоянно растет.

Аренда велосипеда на сутки в этом году стоит 155 рублей.

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