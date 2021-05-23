РИАМО - 23 мая. Сотрудники правоохранительных органов Москвы пресекли деятельность цеха, где изготавливали контрафактные моторные масла под видом известных мировых брендов, он находился в Подмосковье, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Известно, что цех, на котором изготавливали поддельное масло, располагался на территории поселка Запрудня Талдомского городского округа. Контрафакт делали из сырья низкого качества, затем наливали в тару с незаконно нанесенными товарными знаками.

«В дальнейшем продукцию перевозили на склад в городском округе Подольск Московской области. А затем продавали оптовым покупателям на территории России и стран – участников Евразийского экономического союза», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело. Во время обысков они изъяли около 70 т фальсифицированной продукции на сумму 20 млн рублей.