РИАМО - 23 мая. В августе этого года начнутся работы по реконструкции стадиона «Спартак» в Звенигороде Одинцовского округа. Территорию вокруг спортобъекта благоустроят, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Как отметил глава округа Андрей Иванов в своем ежегодном обращении к жителям, несмотря на то, что спортивная и культурная программы в прошлом году были сокращены из-за пандемии, Одинцовский округ продолжил развитие спортивной инфраструктуры.

«Еще один очень важный объект в Звенигороде, о котором я не могу не сказать — известный всему городу стадион «Спартак». Мы обещали возродить его — и мы это сделаем. Проект внесен в госпрограмму, а реконструкция начнется уже в августе этого года. Там появится хорошее футбольное поле, а также все, что нужно для современного стадиона — трибуны, освещение, раздевалки», – сказал Иванов.

Он добавил, что на территории спортивного объекта разместятся хоккейная коробка и площадки — универсальная и для занятий силовой гимнастикой, скейт-парк. Территория вокруг спортобъекта будет благоустроена.

«Возрождение стадиона «Спартак» станет хорошим подарком городу к юбилею», - добавил глава округа.

Также в звенигородском микрорайоне Восточный благодаря депутатскому проекту «Инициативное бюджетирование» была построена хоккейная коробка. Новый футбольный стадион с искусственным газоном появился в поселке Жаворонки. Здесь также можно заниматься бегом, баскетболом, волейболом, гимнастикой и другими видами спорта.

Также в сентябре будет введен в эксплуатацию дом культуры в Горках-10. До конца года его оснастят необходимым оборудованием и откроют для посещения жителей. Объект станет полноценным современным культурно-спортивным центром.